10.10.2017 | 15:01

В Пензе 31-летнему местному жителю, обвинявшемуся в грабеже, вынесен приговор.

В июле вечером мужчина, будучи пьяным, зашел в магазин в 1-м Онежском проезде, взял со стеллажа литровую бутылку вермута Martini Bianco стоимостью 820 рублей 95 копеек и спрятал за поясом брюк. При выходе злоумышленника остановил охранник.

«Осознавая, что его преступные действия стали носить характер открытого хищения, игнорируя требования сотрудника магазина, гражданин с похищенным с места преступления скрылся», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Расположившись на лавочке у другого магазина, грабитель употребил алкоголь по назначению.

На другой день мужчина узнал, что по записям видеокамер сотрудники полиции установили его личность, и в настоящее время он разыскивается полицией.

Тогда он попросил свою знакомую сходить в магазин и возместить стоимость похищенного, а сам через три дня пришел в правоохранительные органы с повинной.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.