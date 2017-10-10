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Криминал | Пензенец получил условный срок за хищение вермута Martini Bianco

10.10.2017|15:01
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В Пензе 31-летнему местному жителю, обвинявшемуся в грабеже, вынесен приговор.

В июле вечером мужчина, будучи пьяным, зашел в магазин в 1-м Онежском проезде, взял со стеллажа литровую бутылку вермута Martini Bianco стоимостью 820 рублей 95 копеек и спрятал за поясом брюк. При выходе злоумышленника остановил охранник.

«Осознавая, что его преступные действия стали носить характер открытого хищения, игнорируя требования сотрудника магазина, гражданин с похищенным с места преступления скрылся», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Расположившись на лавочке у другого магазина, грабитель употребил алкоголь по назначению.

На другой день мужчина узнал, что по записям видеокамер сотрудники полиции установили его личность, и в настоящее время он разыскивается полицией.

Тогда он попросил свою знакомую сходить в магазин и возместить стоимость похищенного, а сам через три дня пришел в правоохранительные органы с повинной.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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Гость|10.10.2017 15:20|

penzainform.ru писал(a):

Расположившись на лавочке у другого магазина, грабитель употребил алкоголь по назначению.
Как эту сладкую дрянь можно пить?

Гость|10.10.2017 15:23|

Вот дебилок ... за бутылку пойла ...сломал себе всю жизнь ...

Гость|10.10.2017 15:24|

за контрафактную отраву поедет теперь в лагеря

Гость|10.10.2017 15:30|

Украл, выпил, в тюрьму. Классика.

Имя: Гость
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