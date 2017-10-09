09.10.2017 | 16:42

38-летнему жителю села Верхняя Елюзань Городищенского района, убившему 10-летнего мальчика в Сурске, вынесли приговор.

В феврале мужчина около магазина, расположенного на улице Полевой, подбежал к ранее не знакомому ребенку, возвращавшемуся вечером от репетитора, и нанес ему не менее 36 ударов ножом.

«Заключением комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы гражданин признан невменяемым, не способным понимать характер и значение своих действий, а также смысл уголовного судопроизводства», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге суд назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

«Постановление суда в законную силу не вступило», - резюмировала Светлана Артамонова.