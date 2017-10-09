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Криминал | В Пензенской области вынесли приговор убийце сурского мальчика

09.10.2017|16:42
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38-летнему жителю села Верхняя Елюзань Городищенского района, убившему 10-летнего мальчика в Сурске, вынесли приговор.

В феврале мужчина около магазина, расположенного на улице Полевой, подбежал к ранее не знакомому ребенку, возвращавшемуся вечером от репетитора, и нанес ему не менее 36 ударов ножом.

«Заключением комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы гражданин признан невменяемым, не способным понимать характер и значение своих действий, а также смысл уголовного судопроизводства», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге суд назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

«Постановление суда в законную силу не вступило», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|09.10.2017 17:39|

Если он признан невменяемым, не способным понимать характер и значение своих действий, а также смысл уголовного судопроизводства зачем ему жить? Не дай бог от такого кто-то родиться.

Гость|09.10.2017 17:45|

А я тоже не понимаю этого. Сажайте тогда в психушку пожизненно. А это и думай потом, когда он в очередной раз убить захочет по своей невменяемости.

Гость|09.10.2017 17:59|

самый гуманный суд в мире

Гость|09.10.2017 18:01|

После правильного лечения в дурке врядли он когото убъёт, да и вообще будет способен на какие либо действия. Вот только будет ли лечение?

Гость|09.10.2017 18:21|

Тысячу раз здесь говорил об утилизации дураков по примеру ненавистного мною Гитлера , а меня в фашизме обвиняли . Ну не всё в Германии тогда было плохо . Взять хотя бы автобаны ...

Гость|09.10.2017 18:22|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

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