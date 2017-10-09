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Криминал | В Городище подростка подозревают в краже магнитолы и аккумулятора

09.10.2017|13:15
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В Городище из автомобиля 26-летнего местного жителя похитили автомагнитолу и аккумулятор. ВАЗ-2109 был припаркован на улице Валовой.

Вор залез в машину ночью через незапертую заднюю дверь.

По заявлению владельца транспортного средства на место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что к совершению преступлению причастен ранее судимый несовершеннолетний горожанин.

«Подросток признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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