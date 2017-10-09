09.10.2017 | 17:31

В зале суда завершилась история о 10-летнем мальчике, убитом в Сурске 27 февраля 2017-го. Юридически его нельзя назвать преступником, так как экспертизой мужчина был признан невменяемым - психически больным.

Его вина доказана, к делу приобщена запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что происходило в тот трагический вечер у магазина «Каприз». Именно там встретились палач и жертва.

«Нанес последнему не менее 36 ударов ножом и руками, причинив телесные повреждения в области жизненно важных органов: головы, туловища и верхних конечностей», - сообщил судья Пензенского областного суда Виктор Ховрин.

На учет к врачам уроженец Верхней Елюзани попал в 2012-м. До этого мужчина 1982 года рождения уже имел проблемы с законом, но тогда считался вменяемым и отбыл срок. Теперь он освобожден от уголовной ответственности, но и на свободе его не оставят.

«Принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением», - огласил приговор Виктор Ховрин.

Пока судья зачитывал постановление, на лице находящегося за стеклом не было видно никаких эмоций. Когда Виктор Ховрин закончил, мужчина спросил, сколько ему предстоит лечиться.

«Я не врач, поэтому сказать не могу. Если вы считаете, что решение суда незаконно, вы можете его обжаловать», - напомнил судья.

Мама убитого мальчика в зале суда постоянно вытирала слезы. Осиротевшая семья продолжает жить в Сурске. Погибший ребенок был единственным.