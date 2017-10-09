32-летний житель Пензы лишился спортивного костюма, после того как пригласил в гости наглядно знакомого и употребил с ним спиртное.
Преступление было совершено на улице Калинина. Обнаружив, что костюм украден, хозяин квартиры обратился в полицию.
На место была направлена оперативная группа.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 37-летнего пензенца, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
Злоумышленник сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.
penzainform.ru писал(a):Вилял попой и посылал воздушные поцелуи?