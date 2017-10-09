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Криминал | 37-летний пензенец признался в краже спортивного костюма у собутыльника

09.10.2017|09:43
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32-летний житель Пензы лишился спортивного костюма, после того как пригласил в гости наглядно знакомого и употребил с ним спиртное.

Преступление было совершено на улице Калинина. Обнаружив, что костюм украден, хозяин квартиры обратился в полицию.

На место была направлена оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 37-летнего пензенца, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Злоумышленник сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.

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Гость|09.10.2017 10:10|

penzainform.ru писал(a):

пригласил в гости наглядно
Вилял попой и посылал воздушные поцелуи?

Гость|09.10.2017 10:37|

10:10-коммент СУПЕР!!!!

Имя: Гость
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