09.10.2017 | 09:43

32-летний житель Пензы лишился спортивного костюма, после того как пригласил в гости наглядно знакомого и употребил с ним спиртное.

Преступление было совершено на улице Калинина. Обнаружив, что костюм украден, хозяин квартиры обратился в полицию.

На место была направлена оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 37-летнего пензенца, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Злоумышленник сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.