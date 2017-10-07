07.10.2017 | 17:55

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя без прав и в состоянии алкогольного опьянения. А позже выяснилось, что удостоверения у молодого человека никогда и не было, как и автомобиля. Машину он угнал.

«В дежурную часть Управления МВД России по г. Пензе с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что в дневное время на улице Колхозной вместе с 18-летним сыном сожительницы распивал спиртные напитки, после чего отправился спать. Проснувшись, заявитель обнаружил, что молодой человек уехал на его автомобиле марки ВАЗ-2110 в неизвестном направлении», - сообщила старший следователь отдела № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Цедрик.

Задержанного угонщика заключили под стражу, так как на момент совершения этого преступления он находился под подпиской о невыезде за другое правонарушение - кражу металла из гаража на улице Чаадаева.