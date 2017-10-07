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Криминал | Пьяного 18-летнего пензенца задержали на угнанной машине

07.10.2017|17:55
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Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя без прав и в состоянии алкогольного опьянения. А позже выяснилось, что удостоверения у молодого человека никогда и не было, как и автомобиля. Машину он угнал.

«В дежурную часть Управления МВД России по г. Пензе с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что в дневное время на улице Колхозной вместе с 18-летним сыном сожительницы распивал спиртные напитки, после чего отправился спать. Проснувшись, заявитель обнаружил, что молодой человек уехал на его автомобиле марки ВАЗ-2110 в неизвестном направлении», - сообщила старший следователь отдела № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Цедрик.

Задержанного угонщика заключили под стражу, так как на момент совершения этого преступления он находился под подпиской о невыезде за другое правонарушение - кражу металла из гаража на улице Чаадаева.

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Гость|07.10.2017 19:56|

сажать по полной !!!!!!!

Гость|07.10.2017 20:00|

Толку от этой особи не будет!

Гость|07.10.2017 20:08|

в утиль его.

Гость|07.10.2017 20:34|

колхоз

Имя: Гость
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