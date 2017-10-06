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Криминал | У находящегося под следствием жителя Пензы пытались выманить 500 тыс.

06.10.2017|09:38
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В Пензенской области обвиняют адвоката и его знакомого в покушение на мошенничество в крупном размере. Его жертвой должен был стать житель Пензы, находящийся под следствием.

По данным правоохранительных органов, в конце сентября обвиняемые убедили мужчину в том, что могут добиться для него избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а затем и прекращения уголовного дела. За услугу адвокат и его знакомый попросили полмиллиона рублей.

2 октября на улице Ново-Казанской горожанин передал затребованную сумму, и злоумышленников задержали сотрудники регионального УФСБ и следственного управления СК РФ.

Обвиняемые находятся под стражей. «Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - сообщили в управлении СК РФ.

Аналогичные преступления выявляются постоянно. Так, в апреле 2016 года адвоката приговорили к 2,5 года лишения свободы за то, что он получил 1,5 млн рублей от подсудимого для решения вопроса о снижении срока. На самом деле юрист не мог повлиять на суд.

В ноябре 2016 года другой адвокат ввел в заблуждение знакомого, находящегося в колонии-поселении. Он пообещал за 400 тысяч рублей устроить ему условно-досрочное освобождение. Действия адвоката пресекли, и суд лишил его свободы на 1,5 года.

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Гость|06.10.2017 10:31|

на суд повлиять он как раз мог,но этот пе----ух сдал конкретного защитника

Гость|06.10.2017 10:37|

Полностью согласен.

Гость|06.10.2017 11:04|

Как фамилия потерпевшего?

Гость|06.10.2017 11:08|

Господа, на суд повлиять- это как раз преступление, а адвокат мошенник, оправдывать его не стоит, все знают кто он... это как раз его заработок. По меньше бы таких «защитников».

Гость|06.10.2017 11:09|

Был бы Андрюша " конкретный защитник", не подставился бы так глупо и попивал бы хороший коньяк в "Ереване", а не чай на Каракозова.Хоть бы уроки брал у своих старших коллег)

Гость|06.10.2017 11:18|

Интересно, кто же тот близкий друг Андрюши, был вместе с ним. Варианты господа, вариант 1, бывший старший помощник прокурора Октябрьского района г. Пензы, то же теперь адвокат. Понты и безнаказанность губит людей.

Гость|06.10.2017 11:22|

Очередной урок адвокат-"решальщикам: буртасня жадная вас сдаст хоть за лям, хоть за полляма, хоть за стоимость бутылки водки.

Гость|06.10.2017 11:30|

Это что же за адвокат, фамилию кто нибудь знает?

Имя: Гость
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