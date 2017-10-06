06.10.2017 | 09:38

В Пензенской области обвиняют адвоката и его знакомого в покушение на мошенничество в крупном размере. Его жертвой должен был стать житель Пензы, находящийся под следствием.

По данным правоохранительных органов, в конце сентября обвиняемые убедили мужчину в том, что могут добиться для него избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а затем и прекращения уголовного дела. За услугу адвокат и его знакомый попросили полмиллиона рублей.

2 октября на улице Ново-Казанской горожанин передал затребованную сумму, и злоумышленников задержали сотрудники регионального УФСБ и следственного управления СК РФ.

Обвиняемые находятся под стражей. «Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - сообщили в управлении СК РФ.

Аналогичные преступления выявляются постоянно. Так, в апреле 2016 года адвоката приговорили к 2,5 года лишения свободы за то, что он получил 1,5 млн рублей от подсудимого для решения вопроса о снижении срока. На самом деле юрист не мог повлиять на суд.

В ноябре 2016 года другой адвокат ввел в заблуждение знакомого, находящегося в колонии-поселении. Он пообещал за 400 тысяч рублей устроить ему условно-досрочное освобождение. Действия адвоката пресекли, и суд лишил его свободы на 1,5 года.