06.10.2017 | 16:56

Пензенская семья один раз не приняла меры предосторожности, и транспортное средство самого юного ее члена уехало из подъезда в неизвестном направлении. Не обнаружив коляску на месте, молодая мама Ольга обратилась в полицию.

«Обычно закрепляем ее, но в тот раз не получилось: наставили много велосипедов. Вроде дом хороший, соседи - нормальные люди. Мы не боялись, что ее уведут», - рассказала Ольга.

Но именно в тот вечер из гостей возвращался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности молодой человек.

«Он заметил коляску и решил похитить ее, рассчитывая в дальнейшем продать, а деньги потратить на алкоголь. Коляску он перевез в свой подъезд и отправился спать.

Проснувшись, он понял, что совершил преступление, и решил перепрятать коляску в другой подъезд, чтобы отвести от себя подозрение», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Алена Пинемясова.

Тем не менее злоумышленника вычислили и задержали. Коляску вернули владелице, а подозреваемому в краже грозит до двух лет лишения свободы.