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Криминал | Пензенца подозревают в краже зимних ботинок из магазина в Арбекове

06.10.2017|14:34
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В Пензе из магазина на проспекте Строителей похитили одежду и обувь. Об этом сообщила представительница торговой организации, расположенной в ближнем Арбекове, обратившись в полицию.

Женщина рассказала, что неизвестный украл джинсы, а также зимние ботинки: мужские и детские.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«По подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции 34-летний житель Пензы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина признался в преступлении и вернул похищенное. По факту кражи ведется проверка.

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Гость|06.10.2017 14:54|

А че, он должен замерзнуть?

Гость|06.10.2017 15:20|

Теперь казённые дадут.

Гость|06.10.2017 15:22|

Арбеко-БЕЕ!

Козочка ты наша,"пензаинфо-орм,А-У

"БЕ-Э!

Грамотеи!!!

Имя: Гость
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