06.10.2017 | 14:34

В Пензе из магазина на проспекте Строителей похитили одежду и обувь. Об этом сообщила представительница торговой организации, расположенной в ближнем Арбекове, обратившись в полицию.

Женщина рассказала, что неизвестный украл джинсы, а также зимние ботинки: мужские и детские.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«По подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции 34-летний житель Пензы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина признался в преступлении и вернул похищенное. По факту кражи ведется проверка.