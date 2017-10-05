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Криминал | За одну ночь в Октябрьском районе угнали четыре автомобиля

05.10.2017|17:12
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В Октябрьском районе Пензы была совершена серия преступлений. За одну ночь там угнали четыре автомобиля. Неизвестные выбирали транспортные средства отечественного производства, не оборудованные сигнализацией. Однако далеко злоумышленники не уехали.

«По их словам, на угнанных автомашинах они хотели просто покататься на улицах города. В итоге в трех случаях подозреваемые наехали на препятствие, а в четвертом - в автомобиле закончился бензин. Все транспортные средства возвращены владельцам», - сообщила следователь СО № 5 СУ УМВД России по г. Пензе Ирина Гордеева.

Автомобиль Кирилла Курьяна полицейские нашли раньше, чем он успел заметить его пропажу. Машина оказалась поврежденной.

«Люди врезались в штырь, и он вошел в поткапотное пространство», - показал молодой человек.

Подозреваемые - мужчины 1992 и 1995 года рождения - в содеянном сознались. В момент совершения преступлений они находились в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

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Гость|05.10.2017 19:29|

Преломать их . Передавайте им приветы . Они уже инвалиды .

Гость|05.10.2017 19:43|

penzainform.ru писал(a):

и он вошел в поткапотное пространство
Поткапотное - от слова "пот"? Эх, грамотеи! С утра было "подкапотное", а к вечеру в Пензе "поткапотное".

Гость|05.10.2017 20:04|

кастрировать уродов

Имя: Гость
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