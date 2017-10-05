05.10.2017 | 09:46

В Заречном директор общества с ограниченной ответственностью «Толтех» подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

В период с января 2013-го по декабрь 2014 года руководство организации уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 16 млн рублей путем включения в декларации заведомо ложных сведений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и закрепляется доказательственная база.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области.