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Криминал | В Заречном директора «Толтеха» подозревают в неуплате налогов

05.10.2017|09:46
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В Заречном директор общества с ограниченной ответственностью «Толтех» подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

В период с января 2013-го по декабрь 2014 года руководство организации уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 16 млн рублей путем включения в декларации заведомо ложных сведений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и закрепляется доказательственная база.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области.

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