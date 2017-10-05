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Криминал | В Верхней Елюзани инвалида за кашель ударили кочергой по голове

05.10.2017|11:24
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56-летний сельчанин из Верхней Елюзани Городищенского района предстанет перед судом за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Было установлено, что в сентябре мужчина, будучи пьяным, разозлился на 44-летнего сына своей сожительницы: инвалид II группы, не передвигающийся самостоятельно, мешал ему спать из-за приступов кашля.

Мучившийся бессонницей сельчанин заявил, что убьет инвалида, и в подтверждение угрозы ударил его металлической кочергой по голове.

После случившегося мать потерпевшего вытолкала агрессора из дома и позвонила в полицию.

«После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|05.10.2017 11:56|

пьют даже те кто сидит на горшке стукнуло чтоб по безмозглой башке

Гость|05.10.2017 12:00|

Недавно аристократы пьяные разборки устраивали. Так там тростью били по голове.

Гость|05.10.2017 12:29|

Гость писал(a):

Так там тростью били по голове.
Дык, трости под рукой не оказалось, так вот и отянул тем,что под руку руку попало.

Гость|05.10.2017 12:39|

Их нравы...

Гость|05.10.2017 12:43|

А кашлять то потерпевший перестал? Или опять в интересах следствия данная инфа не разглашается! Задрали недоговаривать(

Имя: Гость
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