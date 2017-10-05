05.10.2017 | 11:24

56-летний сельчанин из Верхней Елюзани Городищенского района предстанет перед судом за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Было установлено, что в сентябре мужчина, будучи пьяным, разозлился на 44-летнего сына своей сожительницы: инвалид II группы, не передвигающийся самостоятельно, мешал ему спать из-за приступов кашля.

Мучившийся бессонницей сельчанин заявил, что убьет инвалида, и в подтверждение угрозы ударил его металлической кочергой по голове.

После случившегося мать потерпевшего вытолкала агрессора из дома и позвонила в полицию.

«После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.