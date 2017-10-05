05.10.2017 | 11:52

Вступил в законную силу приговор в отношении 32-летнего жителя Никольска, который избил собутыльника и отнял у него телефон Nokia-1208.

Преступление было совершено 23 апреля в одной из квартир в Никольске. Мужчина в процессе распития спиртного попросил у 41-летнего собутыльника телефон. Тот отказал, чем вызвал у приятеля приступ гнева.

Злоумышленник сначала ударил владельца телефона кулаком по лицу, а затем попытался самостоятельно взять телефон из кармана его брюк. Потерпевший оттолкнул агрессора, и аппарат упал на пол.

Разъяренный никольчанин еще раз ударил сопротивлявшегося по лицу, подобрал телефон и скрылся.

Травмы, полученные владельцем Nokia-1208, не причинили вреда его здоровью. Но у него зафиксировали кровоподтеки в области век, кровоизлияние в правом глазном яблоке, посттравматические припухлости и ссадины на спинке носа и губе. Также пострадавшему был причинен имущественный ущерб в размере 548 рублей.

«При назначении наказания суд учел, что уголовное дело в отношении подсудимого рассмотрено в особом порядке, и назначил ему наказание за совершение указанного преступления в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Никольском районном суде.