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Криминал | Жительницу Кузнецка могут лишить свободы за пьяную езду

04.10.2017|09:51
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В Кузнецке, на улице Заводской, сотрудники ГИБДД задержали пьяную местную жительницу, управлявшую автомобилем без водительских прав.

Ночью правоохранители остановили ВАЗ-2109, за рулем которого находилась 33-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее гражданку уже лишали водительских прав за подобное поведение.

За нарушение правил дорожного движения с имеющимся у женщины административным наказанием было возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД РФ.

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