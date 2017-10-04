Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 окт 2017|15:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.94  |  $  57.78
 

Криминал | В Городище у сироты из квартиры украли котел, плиту и радиаторы

04.10.2017|14:16
Печать

Перед судом предстанет 31-летний житель Городища, обвиняемый в краже муниципального имущества из квартиры сироты. Ранее мужчина уже был судим за четыре аналогичных преступления.

В конце февраля злоумышленник через форточку проник в квартиру на первом этаже, которая была предоставлена сироте. Выставив окно, он вынес оттуда газовый котел с водяным насосом, газовую плиту, три алюминиевых радиатора, смесители для ванны и раковины.

Все это принадлежало администрации Городищенского района и было передано владельцу в пользование.

Похищенное мужчина сдал в металлолом, а вырученные деньги потратил.

Во время следствия выяснилось, что злоумышленник сам является сиротой, и, пока он отбывал наказание за две кражи, ему выделили жилплощадь в доме, соседствующем с жилищем потерпевшего.

В декабре 2016 года городищенец освободился из колонии и через некоторое время вынес из своей квартиры и продал газовый котел, радиаторы, смесители и газовую плиту.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|04.10.2017 14:50|

Да сироты сами все и распродают! Нельзя их в одном месте селить!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!