04.10.2017 | 14:16

Перед судом предстанет 31-летний житель Городища, обвиняемый в краже муниципального имущества из квартиры сироты. Ранее мужчина уже был судим за четыре аналогичных преступления.

В конце февраля злоумышленник через форточку проник в квартиру на первом этаже, которая была предоставлена сироте. Выставив окно, он вынес оттуда газовый котел с водяным насосом, газовую плиту, три алюминиевых радиатора, смесители для ванны и раковины.

Все это принадлежало администрации Городищенского района и было передано владельцу в пользование.

Похищенное мужчина сдал в металлолом, а вырученные деньги потратил.

Во время следствия выяснилось, что злоумышленник сам является сиротой, и, пока он отбывал наказание за две кражи, ему выделили жилплощадь в доме, соседствующем с жилищем потерпевшего.

В декабре 2016 года городищенец освободился из колонии и через некоторое время вынес из своей квартиры и продал газовый котел, радиаторы, смесители и газовую плиту.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.