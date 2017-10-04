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Криминал | На улице Ульяновской в Пензе собутыльник избил 33-летнего мужчину

04.10.2017|09:56
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в избиении знакомого.

Во вторник, 2 октября, наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в квартире на улице Ульяновской мужчина 1984 года рождения получил телесные повреждения.

Прибывшим на место росгвардейцам потерпевший рассказал, что выпивал с приятелем-ровесником, и тот несколько раз ударил его рукой по лицу, а затем скрылся.

«В результате обхода близлежащей территории правоохранители заметили мужчину, подходящего под описание. Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|04.10.2017 10:08|

Просто событие очень серьезного масштаба! И ракетные комплексы, стоящие на вооружении Росгвардии нужны для пресечения таких вот террористических актов!

Имя: Гость
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