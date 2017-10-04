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Криминал | На 78-летнюю сельчанку завели уголовное дело за продажу спиртного

04.10.2017|08:55
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В Башмаковском районе в отношении 78-летней жительницы села Тимирязево возбуждено уголовное дело за реализацию спиртосодержащей продукции, опасной для здоровья.

В августе женщина за 100 рублей продала односельчанке спиртное объемом 460 кубических сантиметров. Между тем жидкость не соответствовала требованиям госстандарта по физико-химическим показателям и содержала ацетон.

«Указанный суррогатный алкоголь при попадании в организм оказывает на него негативное воздействие, его употребление опасно для здоровья и жизни человека», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Гость|04.10.2017 09:05|

Интересно сколько жизней ведьма убила сколько семей разрушила.

Гость|04.10.2017 09:19|

Сигареты по двести, водка по пятьсот. Зарплата в дярёвни - червонец. Выводы - писаки?

Гость|04.10.2017 09:20|

Ну хоть доживёт теперь бабка за колючкой нормально,чем так доживать на воле.

Гость|04.10.2017 09:20|

penzainform.ru писал(a):

«Указанный суррогатный алкоголь при попадании в организм оказывает на него негативное воздействие, его употребление опасно для здоровья и жизни человека»,
А не суррогатный - благотворно?

Имя: Гость
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