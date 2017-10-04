04.10.2017 | 08:55

В Башмаковском районе в отношении 78-летней жительницы села Тимирязево возбуждено уголовное дело за реализацию спиртосодержащей продукции, опасной для здоровья.

В августе женщина за 100 рублей продала односельчанке спиртное объемом 460 кубических сантиметров. Между тем жидкость не соответствовала требованиям госстандарта по физико-химическим показателям и содержала ацетон.

«Указанный суррогатный алкоголь при попадании в организм оказывает на него негативное воздействие, его употребление опасно для здоровья и жизни человека», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.