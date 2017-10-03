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Криминал | Жителя Городища, бродяжничавшего 15 дней, обвиняют в угонах и кражах

03.10.2017|12:24
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22-летнего жителя Городища будут судить за кражу денег, продуктов и одеял, а также угон трех отечественных автомобилей.

В мае молодой человек, поссорившись со своей девушкой и отцом, ушел из дома и в течение 15 дней бродяжничал, ночуя в заброшенном строении у железной дороги.

Чтобы перемещаться, злоумышленник угонял машины - в Чаадаевке, Старом Кряжиме и Махалине, а затем бросал их, никакого имущества владельцев не похищая. Зато он крал деньги, продукты и одеяла из домов в Чаадаевке.

«По словам обвиняемого, кражи он совершал из чувства голода и холода, поскольку денег не было, а домой и на работу возвращаться не хотелось. Ущерб потерпевшим им возмещен в полном объеме», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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Гость|03.10.2017 13:42|

И житель в тепле сытый и все "висяки" закрылись

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