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Криминал | Полиция Пензы ищет «соцработницу», подозреваемую в краже 140 тысяч

03.10.2017|09:45
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Пензенская полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже денег у пенсионерки.

Днем в понедельник, 2 октября, злоумышленница, представившись соцработницей, зашла в квартиру 84-летней пензячки на улице Пушанина. После ухода гостьи хозяйка обнаружила пропажу 140 000 рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности подозреваемой и ее задержанию», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

На вид разыскиваемой 30-35 лет, ее рост 160 см, телосложение плотное, волосы черные. Она была одета в черную короткую куртку, синие джинсы, при себе имела коричневую женскую сумку.

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