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Криминал | На ул. Ульяновской 31-летнего мужчину избили тростью во время застолья

03.10.2017|12:22
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Пензенские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью собутыльника.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы из больницы, куда 31-летний потерпевший был доставлен после застолья.

Как выяснилось, приятели распивали спиртное в квартире на улице Ульяновской и поссорились. Разозлившись, 32-летний хозяин жилища, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, избил гостя тростью.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый был задержан. Во время опроса он признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Гость|03.10.2017 12:30|

Хорошо хоть тростью,а не более тяжёлым.

Гость|03.10.2017 12:34|

Лондонский денди с тростью. Высшее общество.

Гость|03.10.2017 12:35|

Сразу видно интеллигентного человека, с тростью ходит, ещё и фрак небось носит, и цилиндр.

Гость|03.10.2017 12:36|

Гость писал(a):

Хорошо хоть тростью,а не более тяжёлым.
Хорошо хоть не клюшкой для гольфа.

Гость|03.10.2017 12:46|

изысканное избиение

Гость|03.10.2017 13:11|

или безбольной тростью

Гость|03.10.2017 13:12|

Как аристократично-то воспитал оппонента.

Гость|03.10.2017 13:15|

ну-с, милостивый государь, соизвольте отведать моей трости! Меня у парадного ждет кучер!

Гость|03.10.2017 13:34|

да тот сам по пьяни упал на трость, 50 раз подряд!

Имя: Гость
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