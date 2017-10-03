03.10.2017 | 12:22

Пензенские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью собутыльника.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы из больницы, куда 31-летний потерпевший был доставлен после застолья.

Как выяснилось, приятели распивали спиртное в квартире на улице Ульяновской и поссорились. Разозлившись, 32-летний хозяин жилища, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, избил гостя тростью.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый был задержан. Во время опроса он признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело.