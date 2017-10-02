02.10.2017 | 16:05

Администратор сауны, расположенной в Ленинском районе, обратилась в пензенскую полицию с заявлением о краже.

Потерпевшая сообщила, что ночью употребляла спиртное с малознакомым мужчиной, а после застолья обнаружила пропажу мобильного телефона и денег (1 200 рублей).

Направленная на место следственно-оперативная группа установила, что к совершению преступления причастен 42-летний пензенец. Ранее судимый мужчина признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.