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Криминал | В Пензе у администратора сауны после застолья пропали деньги и телефон

02.10.2017|16:05
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Администратор сауны, расположенной в Ленинском районе, обратилась в пензенскую полицию с заявлением о краже.

Потерпевшая сообщила, что ночью употребляла спиртное с малознакомым мужчиной, а после застолья обнаружила пропажу мобильного телефона и денег (1 200 рублей).

Направленная на место следственно-оперативная группа установила, что к совершению преступления причастен 42-летний пензенец. Ранее судимый мужчина признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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