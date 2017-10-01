01.10.2017 | 11:57

41-летняя жительница Нижнего Ломова стала очередной жертвой телефонного мошенничества. Обратившись в полицию, она рассказала, что пыталась спасти сына от уголовной ответственности за распространение наркотиков.

Мошенник позвонил женщине на мобильный и сообщил, что ее сын якобы совершил данное преступление и задержан. Однако у матери есть шанс помочь молодому человеку избежать неприятностей с законом, если она переведет на абонентский счет определенного номера 8 тысяч рублей.

Следуя инструкциям, женщина отправила мошеннику деньги.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.