01.10.2017 | 12:59

В селе Бузовлево Лопатинского района местный житель ограбил 51-летнего мужчину. Добычей злоумышленника стали 2 тысячи рублей.

Обратившись в полицию, пострадавший рассказал, что грабитель напал на него около магазина, ударил и отобрал деньги.

На место происшествия была отправлена оперативная группа, которая и установила причастность к совершению преступления уже судимого 31-летнего местного жителя. Злоумышленник не стал отрицать вину.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.