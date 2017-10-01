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Криминал | На жителя Лопатинского района напали у магазина и отобрали деньги

01.10.2017|12:59
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В селе Бузовлево Лопатинского района местный житель ограбил 51-летнего мужчину. Добычей злоумышленника стали 2 тысячи рублей.

Обратившись в полицию, пострадавший рассказал, что грабитель напал на него около магазина, ударил и отобрал деньги.

На место происшествия была отправлена оперативная группа, которая и установила причастность к совершению преступления уже судимого 31-летнего местного жителя. Злоумышленник не стал отрицать вину.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|01.10.2017 14:07|

г.с. мы подошли из-за угла... и спросили ты за кого будэшь голосовать чувачелло:Путин или нэвэльнэ?

Гость|01.10.2017 14:21|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
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