01.10.2017 | 17:19

Уроженец одной из соседних республик 1987 года рождения подозревается в незаконном сбыте синтетических препаратов.

Возле села Богословка мужчина разложил по тайникам 10 пакетов общей массой 5 кг. Эти пакеты определили дальнейшую судьбу: следующие 20 лет он может провести за решеткой.

«Данный наркотик он привез из Москвы на личном автотранспорте. Наркотик предназначался для мелкооптовых закладчиков», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области Алексей Стяжков.

Довести свой замысел до конца подозреваемый не смог, был задержан сотрудниками полиции.

«По оперативной информации, он занимался сбытом наркотика около трех месяцев. В Пензу он приехал второй раз. Первый раз он привозил, по информации, один килограмм, второй раз он привез пять килограмм, был задержан. Все наркотическое средство изъято», - добавил Алексей Стяжков.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.