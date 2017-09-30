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Криминал | 24-летний башмаковец подозревается в избиении собутыльника

30.09.2017|11:26
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24-летний житель Башмакова подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого.

По предварительным данным, мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, распивал спиртное с 40-летним односельчанином.

Во время застолья собутыльники поссорились, и молодой товарищ избил старшего. Последнего после случившегося госпитализировали с травмами головы.

«Подозреваемый признался в содеянном. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

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