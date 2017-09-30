24-летний житель Башмакова подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого.
По предварительным данным, мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, распивал спиртное с 40-летним односельчанином.
Во время застолья собутыльники поссорились, и молодой товарищ избил старшего. Последнего после случившегося госпитализировали с травмами головы.
«Подозреваемый признался в содеянном. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.