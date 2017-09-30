30.09.2017 | 13:14

В Колышлейском районе раскрыта кража элемента ограждения мостового сооружения длиной три метра. С заявлением о его пропаже в полицию обратился представитель дорожно-строительной организации.

Мужчина уточнил, что часть ограждения исчезла на 51-м километре трассы Пенза - Сердобск.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 23-летний житель поселка Колышлей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.