В Колышлейском районе раскрыта кража элемента ограждения мостового сооружения длиной три метра. С заявлением о его пропаже в полицию обратился представитель дорожно-строительной организации.
Мужчина уточнил, что часть ограждения исчезла на 51-м километре трассы Пенза - Сердобск.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 23-летний житель поселка Колышлей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
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