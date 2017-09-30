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Криминал | 23-летний житель Колышлея признался в краже элемента ограждения моста

30.09.2017|13:14
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В Колышлейском районе раскрыта кража элемента ограждения мостового сооружения длиной три метра. С заявлением о его пропаже в полицию обратился представитель дорожно-строительной организации.

Мужчина уточнил, что часть ограждения исчезла на 51-м километре трассы Пенза - Сердобск.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 23-летний житель поселка Колышлей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|30.09.2017 14:08|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

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