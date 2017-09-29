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Криминал | Жителя Городищенского района осудили за проникновения в чужие дома

29.09.2017|18:31
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В Городищенском районе осудили местного жителя, который в августе в состоянии опьянения влез в два дома.

Первый раз он проник в чужое жилище через незапертую дверь и украл оттуда бутылку водки, стоявшую на кухонном столе, и упаковку сосисок из холодильника.

Два дня спустя сельчанин забрался в другой дом, который был заперт снаружи.

В суде мужчина полностью признал вину. При назначении наказания было учтено, что он посредственно характеризуется по месту жительства, состоит на учете у нарколога и психиатра и уже привлекался к уголовной ответственности. При этом в его действиях содержится рецидив преступлений.

«В результате суд назначил гражданину наказание в виде 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.

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Гость|29.09.2017 19:06|

Проникновения... Зловеще немного. Всей душою проникся от названия новости...

Гость|29.09.2017 19:13|

Не ОСОБОГО , а ОБЩЕГО режима . Не пугайте народ .

Гость|29.09.2017 19:44|

В Саратове рецидивист украл из магазина Fix Price 40 женских трусов стоимостью 1 тыс. рублей

Имя: Гость
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