29.09.2017 | 18:31

В Городищенском районе осудили местного жителя, который в августе в состоянии опьянения влез в два дома.

Первый раз он проник в чужое жилище через незапертую дверь и украл оттуда бутылку водки, стоявшую на кухонном столе, и упаковку сосисок из холодильника.

Два дня спустя сельчанин забрался в другой дом, который был заперт снаружи.

В суде мужчина полностью признал вину. При назначении наказания было учтено, что он посредственно характеризуется по месту жительства, состоит на учете у нарколога и психиатра и уже привлекался к уголовной ответственности. При этом в его действиях содержится рецидив преступлений.

«В результате суд назначил гражданину наказание в виде 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.