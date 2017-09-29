29.09.2017 | 14:00

В Каменском районе едва не оказалась под угрозой срыва уборка урожая подсолнечника. Виновным в этом оказался злоумышленник, укравший из незапертого склада на Кооперативной улице в райцентре навесное оборудование для комбайна, предназначенное для сбора с полей этой культуры.

Нанести удар по агропромышленному комплексу помешали сотрудники уголовного розыска. Они оперативно установили подозреваемого - им оказался 51-летний житель Каменки, ранее судимый. Стражи порядка изъяли у него похищенный агрегат.

«Гражданин признался в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.