Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 сен 2017|14:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  68.45  |  $  58.02
 

Криминал | В Каменке полиция нашла украденное оборудование для уборки подсолнечника

29.09.2017|14:00
Печать

В Каменском районе едва не оказалась под угрозой срыва уборка урожая подсолнечника. Виновным в этом оказался злоумышленник, укравший из незапертого склада на Кооперативной улице в райцентре навесное оборудование для комбайна, предназначенное для сбора с полей этой культуры.

Нанести удар по агропромышленному комплексу помешали сотрудники уголовного розыска. Они оперативно установили подозреваемого - им оказался 51-летний житель Каменки, ранее судимый. Стражи порядка изъяли у него похищенный агрегат.

«Гражданин признался в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!