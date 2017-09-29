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Криминал | Ирине Ширшиной продлили срок домашнего ареста до 2 декабря

29.09.2017|09:51
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В четверг, 28 сентября, Первомайский районный суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной до 2 декабря. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе суда.

Ирине Ширшиной инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, связанное с выделением земельных участков. 5 августа Первомайский районный суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца.

Вице-мэр подала апелляцию, однако областной суд отказал в удовлетворении жалобы.

Первоначально обязанности Ирины Ширшиной в мэрии исполнял заместитель главы администрации Юрий Ильин, затем они были возложены на Магомеда Агамагомедова.

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Гость|29.09.2017 10:24|

Раздавала участки за взятки? Иначе что так под домашний арест сразу? Сколько набрала, почему не пишут журналюги?

На нары её!

Гость|29.09.2017 10:25|

В точку...

Гость|29.09.2017 10:43|

Ничего ей не будет. Откупится. Таких полно.

Гость|29.09.2017 10:43|

Воровку на нары.

Гость|29.09.2017 10:44|

Вся страна такая

Гость|29.09.2017 10:49|

Её сажать надо . О её деятельносте в Москве знают . Так что по тихому у неё не получится .

Гость|29.09.2017 11:06|

Так 22.09.2017 администрация в лице И.О. нач отдела муниципального земельного контроля Чухломиной Е.Н. пыталась без решения суда снести ворота, ограждающие домовладение ул. Лодочная 16-1. На этом раз жители отстояли своё право, приковав себя к воротам наручниками.

Имя: Гость
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