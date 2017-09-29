В четверг, 28 сентября, Первомайский районный суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной до 2 декабря. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе суда.
Ирине Ширшиной инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, связанное с выделением земельных участков. 5 августа Первомайский районный суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца.
Вице-мэр подала апелляцию, однако областной суд отказал в удовлетворении жалобы.
Первоначально обязанности Ирины Ширшиной в мэрии исполнял заместитель главы администрации Юрий Ильин, затем они были возложены на Магомеда Агамагомедова.
Раздавала участки за взятки? Иначе что так под домашний арест сразу? Сколько набрала, почему не пишут журналюги?
На нары её!