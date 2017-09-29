29.09.2017 | 09:51

В четверг, 28 сентября, Первомайский районный суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной до 2 декабря. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе суда.

Ирине Ширшиной инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, связанное с выделением земельных участков. 5 августа Первомайский районный суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца.

Вице-мэр подала апелляцию, однако областной суд отказал в удовлетворении жалобы.

Первоначально обязанности Ирины Ширшиной в мэрии исполнял заместитель главы администрации Юрий Ильин, затем они были возложены на Магомеда Агамагомедова.