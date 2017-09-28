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Криминал | Жительница Заречного оформила кредит по паспорту подруги

28.09.2017|10:40
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51-летняя зареченка подозревается в мошенничестве. В марте этого года в одном из магазинов города она оформила кредит на покупку смартфона. Однако, получив аппарат, женщина так и не выплатила его стоимость.

Позже выяснилось, что при оформлении кредита она предъявила не собственный паспорт, а документ своей знакомой. Примечательно, что сотрудник магазина даже не обратил внимания на то, что между фотографией в паспорте и внешностью покупательницы не было никакого сходства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении зареченки и о внесении представления в адрес руководства торговой точки, сообщает портал «Город Z».

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Гость|28.09.2017 10:52|

Заречный город лохов и мошенников ! И ни какой культуры !

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