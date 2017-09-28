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Криминал | Житель Сосновки украл у знакомой два сотовых телефона

28.09.2017|18:00
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Все складывалось хорошо, пока сон не сморил жительницу села Сосновка, устроившую пьяную вечеринку в своей квартире.

«Когда все разошлись спать, я захотел выпить. Но денег на водку у меня не было. Я вспомнил, что у моей знакомой в халате есть два сотовых телефона. Я решил их украсть», -рассказал задержанный.

Наутро женщина обнаружив пропажу и заявила о ней в полицию.Долго искать злоумышленника не пришлось. Круг подозреваемых включал в себя только участников недавнего застолья. В итоге нечистого на руку товарища вычислили.

«Мужчина вину в совершенном им преступлении признал, раскаялся. Телефоны были изъяты по месту жительства подозреваемого», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Подозреваемому, а он уже ранее был судим за кражу, грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость|29.09.2017 00:14|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
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