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Криминал | Женщина обманула и обокрала приютившего ее пензенца

28.09.2017|11:02
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Суд вынес приговор 28-летней уроженке Башмаковского района, похитившей у пензенца банковскую карту и снявшей с нее 29 тысяч рублей.

Июньским вечером женщина, ранее судимая за кражу, познакомилась на улице с 34-летним горожанином и рассказала ему о своей жизни: якобы она не в состоянии купить еду и ей негде ночевать. Добросердечный мужчина решил ей помочь. Он снял с карты деньги в банкомате, накормил новую знакомую в кафе и предложил ей переночевать в своей квартире на улице Северополянской.

Пензенец не догадывался, что злоумышленница запомнила ПИН-код, когда он пользовался терминалом. Когда же хозяин квартиры заснул, она украла из кармана его брюк банковскую карту и сняла с нее деньги.

Свою вину женщина полностью признала, и дело рассмотрели в особом порядке.

«С учетом наличия у подсудимой двух малолетних детей и беременности, суд назначил гражданке наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|28.09.2017 12:25|

Накормил чем то не тем?

Имя: Гость
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