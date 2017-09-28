28.09.2017 | 17:12

33-летний пензенец осужден за размещение в Интернете роликов с пропагандой расовой дискриминации.

В период с июня 2013 по ноябрь 2014 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мужчина разместил восемь различных файлов, в которых содержались признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии.

Доступ к файлам, которые пензенец хранил до апреля 2017 года, имели все желающие.

В итоге мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.