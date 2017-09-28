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Криминал | Пензенец получил срок за размещенные четыре года назад файлы в соцсети

28.09.2017|17:12
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33-летний пензенец осужден за размещение в Интернете роликов с пропагандой расовой дискриминации.

В период с июня 2013 по ноябрь 2014 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мужчина разместил восемь различных файлов, в которых содержались признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии.

Доступ к файлам, которые пензенец хранил до апреля 2017 года, имели все желающие.

В итоге мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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Гость|28.09.2017 17:31|

Ровно столько, сколько за тяжкие телесные с отягчающими в сегодняшней новости. Делайте выводы....

Гость|28.09.2017 17:33|

Гость писал(a):

Делайте выводы....
Голосуйте снова за Крошку Цахеса!

Имя: Гость
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