28.09.2017 | 15:45

Шесть упаковок жевательной резинки пропали из торгового зала в магазине на проспекте Строителей в Пензе. Об этом в отдел полиции № 2 сообщила представитель торговой организации.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Стражи порядка быстро установили подозреваемых: ими оказались двое жителей Ульяновска.

Одному из них 19 лет, другому - 25. Оба молодых человека ранее задерживались за подобные кражи. Они не стали отпираться и сознались в том, что вынесли жвачку из магазина.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.