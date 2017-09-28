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Криминал | Два ульяновца сознались в краже шести упаковок жвачки в Пензе

28.09.2017|15:45
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Шесть упаковок жевательной резинки пропали из торгового зала в магазине на проспекте Строителей в Пензе. Об этом в отдел полиции № 2 сообщила представитель торговой организации.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Стражи порядка быстро установили подозреваемых: ими оказались двое жителей Ульяновска.

Одному из них 19 лет, другому - 25. Оба молодых человека ранее задерживались за подобные кражи. Они не стали отпираться и сознались в том, что вынесли жвачку из магазина.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|28.09.2017 16:14|

Кража века.

Гость|28.09.2017 16:23|

Жевачные гастролеры

Гость|28.09.2017 16:27|

Теперь жди где-нибудь в Саранске выстрелят.Продавцы жевачек трепещите.....

Гость|28.09.2017 16:29|

А может-это рекламный ход.

Имя: Гость
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