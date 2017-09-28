28.09.2017 | 10:16

38-летний зареченец, выступавший на суде свидетелем, признан виновным в даче заведомо ложных показаний.

В апреле в мировом суде закрытого города мужчина принимал участие в заседании по уголовному делу, связанному с нарушением правил дорожного движения.

«С целью помочь подсудимому избежать ответственности гражданин дал заведомо ложные показания о невиновности последнего в совершении преступления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В частности, зареченец настаивал на том, что сам ехал за рулем в июне 2016 года, когда был выявлен факт управления машиной подсудимым в состоянии опьянения.

Впоследствии мужчина признался, что дал ложные показания. В итоге его оштрафовали на 10 000 рублей.