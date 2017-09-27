27.09.2017 | 14:44

Во вторник, 26 сентября, вступил в силу приговор Белинского районного суда в отношении 75-летнего местного жителя, укравшего велосипед.

Июльским днем пенсионер, будучи пьяным, проник в чужой дом в одном из сел района, вывез оттуда велосипед Stels и скрылся.

Ущерб, причиненный злоумышленником владельцу транспортного средства, составил 3 840 рублей.

Впоследствии пожилой мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил ущерб потерпевшему.

«Суд назначил гражданину наказание в виде 1 года лишения свободы, постановив его условным с испытательным сроком в 9 месяцев», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.