27.09.2017 | 11:08

Суд вынес приговор жителю Вадинска, по вине которого несколько человек получили тяжелые травмы.

Мужчина перемещался на автомобиле, в котором находились еще два человека, по райцентру и выехал на встречную полосу движения. Его машина столкнулась с другой. В результате водители двух транспортных средств и оба пассажира оказались в больнице.

Принимая решение, служители Фемиды учли, что гражданин уже был судим за тяжкое преступление. Потерпевшие же просили не лишать его свободы. Смягчающим обстоятельством стало возмещение виновником ДТП ущерба.

В итоге мужчина осужден на 10 месяцев лишения свободы условно. Два года он не сможет управлять автомобилем. Кроме того, в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области с него взысканы средства, затраченные на лечение потерпевших.

«Приговор, который подсудимый обжаловал в апелляционном порядке, в части назначенного наказания оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба Вадинского районного суда.