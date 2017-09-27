27.09.2017 | 09:44

32-летний житель Пензы, оскорбивший служителей Фемиды, обвиняется в неуважении к суду.

В мае мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он не согласился с решением и решил обжаловать его в Пензенском областном суде.

«При рассмотрении 28 июня его жалобы в режиме видео-конференц-связи с ФКУ СИЗО-1 в момент оглашения определения суда об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения мужчина произнес в адрес судей фразы, содержащие оскорбительные выражения в нецензурной форме», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд. Максимальное наказание за это преступление - до шести месяцев ареста.