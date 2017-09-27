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Криминал | Приговоренный к шести годам колонии пензенец оскорбил судей

27.09.2017|09:44
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32-летний житель Пензы, оскорбивший служителей Фемиды, обвиняется в неуважении к суду.

В мае мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он не согласился с решением и решил обжаловать его в Пензенском областном суде.

«При рассмотрении 28 июня его жалобы в режиме видео-конференц-связи с ФКУ СИЗО-1 в момент оглашения определения суда об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения мужчина произнес в адрес судей фразы, содержащие оскорбительные выражения в нецензурной форме», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд. Максимальное наказание за это преступление - до шести месяцев ареста.

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Гость|27.09.2017 09:58|

Я тоже не уважаю суды, этот инструмент власти и денег

Гость|27.09.2017 10:09|

наши суды самые звонковые суды в мире!!!

Гость|27.09.2017 10:10|

Подтверждаю. Судьи в Пензе- жульё.

Гость|27.09.2017 10:15|

Этот человек сказал правду во всеуслышанье и теперь его подвергнут наказанию. Мы маленькие ничтожные люди , мы терпим все невзгоды и несправедливости. Вот один сказал и только себе сделал хуже.

Гость|27.09.2017 10:19|

Гость писал(a):

Этот человек сказал правду во всеуслышанье и теперь его подвергнут
Правду в нецензурной форме? А в цензурной не умеет говорить?

Гость|27.09.2017 10:20|

Народ уголовников защищает... Куда катится мир?

Гость|27.09.2017 10:23|

Потому что суд защищает воров...а вы что хотели, уважение и почет?

Гость|27.09.2017 10:24|

Гость писал(a):

А в цензурной не умеет говорить?
Цензурой эти лживые судейские сердца уже не проймёшь.

Гость|27.09.2017 10:24|

Гость писал(a):

Мы маленькие ничтожные люди , мы терпим все невзгоды и несправедливости
Всё правильно.Терпеть это у вас в крови.терпите дальше...

Гость|27.09.2017 10:25|

Гость писал(a):

Потому что суд защищает воров...а вы что хотели, уважение и почет?
в курсе ли ты дебилоид сколько тысяч невиновных в одной только пензенской области.

Гость|27.09.2017 10:27|

Гость писал(a):

Всё правильно.Терпеть это у вас в крови.терпите дальше...
А вам желаю не терпеть а скакать, скакать.

Гость|27.09.2017 10:27|

Гость писал(a):

Народ уголовников защищает... Куда катится мир?
Скоро ты или твои дети 100% в тюрьме окажетесь... Вспомнишь.

Имя: Гость
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