В Наровчатском районе начальство ООО «Торговый Дом Пензенский» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Чтобы не платить налог на добавленную стоимость на общую сумму 17 млн рублей, руководство общества с ограниченной ответственностью внесло в декларации и другие документы заведомо ложные сведения.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Следственного комитета России, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, закрепляется доказательственная база.
Сколько не плати, все разворуют.