Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 сен 2017|15:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.17  |  $  58.01
 

Криминал | Наровчатскую фирму подозревают в уклонении от уплаты налогов

27.09.2017|13:23
Печать

В Наровчатском районе начальство ООО «Торговый Дом Пензенский» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Чтобы не платить налог на добавленную стоимость на общую сумму 17 млн рублей, руководство общества с ограниченной ответственностью внесло в декларации и другие документы заведомо ложные сведения.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Следственного комитета России, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, закрепляется доказательственная база.

0
0
0
0
Гость|27.09.2017 14:21|

Сколько не плати, все разворуют.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!