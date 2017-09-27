27.09.2017 | 13:23

В Наровчатском районе начальство ООО «Торговый Дом Пензенский» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Чтобы не платить налог на добавленную стоимость на общую сумму 17 млн рублей, руководство общества с ограниченной ответственностью внесло в декларации и другие документы заведомо ложные сведения.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Следственного комитета России, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, закрепляется доказательственная база.