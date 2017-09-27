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Криминал | На улице Пушкина росгвардейцы задержали разыскиваемого мужчину

27.09.2017|13:03
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Во вторник, 26 сентября, на улице Пушкина в Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в местном розыске.

Стражи порядка, патрулируя центр города, обратили внимание на машину белого цвета, подходящую под описание ориентировки. Они потребовали у водителя остановиться, но тот проигнорировал указания.

После непродолжительной погони росгвардейцы заблокировали и остановили машину.

«При проверке личных документов водителя по базе данных выяснилось, что мужчина 1970 года рождения находится в местном розыске за нанесение телесных повреждений», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Задержанного гражданина передали сотрудникам полиции.

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