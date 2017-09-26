26.09.2017 | 15:34

Вадинский районный суд Пензенской области вынес приговор жительнице села Большая Лука, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во сне задавила собственного грудного ребенка.

Женщина уложила его на диван, легла рядом и уснула. При этом она своим телом придавила ребенка к спинке дивана, в результате чего он скончался.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание гражданки, суд отнес наличие трех малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание ей своей вины, раскаяние в содеянном», - сообщили в пресс-службе суда.

Также было учтено, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, а по месту жительства и участковым уполномоченным полиции многодетная мать характеризуется удовлетворительно.

В итоге сельчанку приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год.