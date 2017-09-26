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Криминал | В Вадинском районе осудили сельчанку, во сне задавившую ребенка

26.09.2017|15:34
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Вадинский районный суд Пензенской области вынес приговор жительнице села Большая Лука, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во сне задавила собственного грудного ребенка.

Женщина уложила его на диван, легла рядом и уснула. При этом она своим телом придавила ребенка к спинке дивана, в результате чего он скончался.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание гражданки, суд отнес наличие трех малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание ей своей вины, раскаяние в содеянном», - сообщили в пресс-службе суда.

Также было учтено, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, а по месту жительства и участковым уполномоченным полиции многодетная мать характеризуется удовлетворительно.

В итоге сельчанку приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год.

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Гость|26.09.2017 15:54|

такой грешок за год не замолишь

Гость|26.09.2017 16:09|

участковым уполномоченным полиции многодетная мать характеризуется удовлетворительно.

Т.е. участковый считает, что мать пьёт всего-навсего на "удовлетворительно". До оценки "хорошо" не хватает ей примерно 400 ежедневных граммов.

Гость|26.09.2017 16:11|

penzainform.ru писал(a):

совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести
На самом деле ничего страшного оказывается не произошло - просто очередная алкашка уморила собственное дитя по-пьянке, ну и что тут собственно особенного? Рядовая случайность, а жизнь ребёнка это так, ерунда. Вот оно чё...

Имя: Гость
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