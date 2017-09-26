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Криминал | В Лунинском районе сельчанка, вырастившая мак, получила условный срок

26.09.2017|14:23
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Лунинский районный суд вынес приговор жительнице села Иванырс, обвинявшейся в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Женщина, злоупотребляющая спиртным, посеяла на огороде своего приусадебного участка семена мака. Она ухаживала за выросшими растениями, поливала их и полола сорняки вокруг.

«В результате гражданка вырастила 290 наркосодержащих растений, которые были обнаружены и в ходе осмотра места происшествия изъяты сотрудниками МО МВД России «Лунинский», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Изъятое было исследовано: выяснилось, что в маке присутствовали наркотически активные алкалоиды опия. Партию отнесли к особо крупному размеру.

В итоге сельчанке было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года.

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