26.09.2017 | 14:23

Лунинский районный суд вынес приговор жительнице села Иванырс, обвинявшейся в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Женщина, злоупотребляющая спиртным, посеяла на огороде своего приусадебного участка семена мака. Она ухаживала за выросшими растениями, поливала их и полола сорняки вокруг.

«В результате гражданка вырастила 290 наркосодержащих растений, которые были обнаружены и в ходе осмотра места происшествия изъяты сотрудниками МО МВД России «Лунинский», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Изъятое было исследовано: выяснилось, что в маке присутствовали наркотически активные алкалоиды опия. Партию отнесли к особо крупному размеру.

В итоге сельчанке было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года.