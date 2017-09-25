25.09.2017 | 10:30

В Пензе полицейские при содействии Минздрава России задержали работников еще одной сомнительной клиники, позиционировавшей себя как филиал одного из известных медицинских центров по коррекции веса. Три руководителя организации и двое сотрудников заключены под стражу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее по факту мошенничества в крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что сотрудники кол-центра обзванивали жителей Пензы и области, представлялись работниками медицинского центра, рассказывали о некой программе и приглашали пройти бесплатную диагностику на современном оборудовании. При этом они обещали, что по результатам собеседования специалисты центра дадут пациенту рекомендации по здоровому питанию.

От людей, пришедших на прием, обязательно требовался паспорт. При выполнении «диагностики» сотрудники организации под различными предлогами вынуждали пациентов заключать договоры на оказание услуг по абонементу. Они говорили, что только в этот день и только для конкретного клиента действует социальная льгота, и снижали сумму договора с 400 тысяч до 100-150 тысяч рублей.

Сотрудники «центра» нередко разыгрывали настоящие спектакли: «заведующий отделением» в присутствии клиента звонила якобы в Москву и уговаривала собеседника (который в этот момент находился в соседнем кабинете) предоставить социальную квоту. Такое психологическое давление на посетителей практически не давало им возможности отказаться от заключения договора.

Сотрудники «медицинского центра» заключали с клиентами кредитные договоры под предлогом предоставления рассрочки.

Примечательно, что диагностику проводили отнюдь не врачи, обладающие необходимыми знаниями в области гастроэнтерологии, диетологии и других отраслях медицины. В «центре» трудились граждане с экономическим, техническим и архитектурным образованием, а также юристы.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщает пресс-служба МВД России.

Напомним: в апреле в Пензе были задержаны 10 работников и 2 руководителя «международной медицинской клиники». Ее сотрудники также предлагали клиентам пройти бесплатную диагностику и вынуждали их заключать невыгодные кредитные договоры на суммы от 50 до 200 тысяч рублей. А диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика.