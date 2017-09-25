25.09.2017 | 09:55

В пятницу, 22 сентября, в одном из ресторанов Пензы, расположенном на улице Суворова, произошел инцидент. Сигнал об этом поступил от дежурного группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

«Через считанные минуты бойцы прибыли на место происшествия. Администратор ресторана сообщил стражам порядка, что посетитель, нецензурно ругаясь на работников кафе, отказался оплачивать счет за свой заказ на сумму 2 240 рублей», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка потребовали от клиента заведения прекратить противоправные действия, однако он не отреагировал. В итоге росгвардейцы задержали нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Напомним: в этот же день в Пензе нетрезвый посетитель одного из кафе избил сотрудницу за то, что она отказалась по его требованию сделать музыку громче.