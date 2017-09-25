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Криминал | В Пензе посетитель ресторана попал в полицию за отказ оплатить счет

25.09.2017|09:55
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В пятницу, 22 сентября, в одном из ресторанов Пензы, расположенном на улице Суворова, произошел инцидент. Сигнал об этом поступил от дежурного группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

«Через считанные минуты бойцы прибыли на место происшествия. Администратор ресторана сообщил стражам порядка, что посетитель, нецензурно ругаясь на работников кафе, отказался оплачивать счет за свой заказ на сумму 2 240 рублей», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка потребовали от клиента заведения прекратить противоправные действия, однако он не отреагировал. В итоге росгвардейцы задержали нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Напомним: в этот же день в Пензе нетрезвый посетитель одного из кафе избил сотрудницу за то, что она отказалась по его требованию сделать музыку громче.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.09.2017 10:26|

penzainform.ru писал(a):

нецензурно ругаясь на работников кафе, отказался оплачивать счет за свой заказ на сумму 2 240 рублей
Это ложьььь. В счет завысили на 500, а ругались сотрудники заведения. Обобрали и посадили.

Гость|25.09.2017 10:38|

penzainform.ru писал(a):

отказался оплачивать счет за свой заказ на сумму 2 240 рублей»
это был ревизорро)

Гость|25.09.2017 10:59|

А какое название у ресторана?

Гость|25.09.2017 11:27|

Круто для Пензы 2240р. Правильно не согласился. В Москве дешевле сходить в ресторан.

Гость|25.09.2017 11:36|

Колхоз. Нету денег оплачивать - готовь и ешь дома

Имя: Гость
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