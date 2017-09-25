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Криминал | В Пензе мужчина избил сотрудницу кафе, отказавшуюся сделать музыку громче

25.09.2017|09:13
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Поздним вечером в пятницу, 22 сентября, в одном из пензенских кафе случился неприятный инцидент. Мужчина, сидевший за столиком, попросил сотрудницу точки общепита прибавить звук, на что та сделала замечание. Между ними разгорелся конфликт. В итоге посетитель набросился на девушку и начал ее бить.

Работники кафе, увидев происходящее, нажали тревожную кнопку. На место оперативно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны. Стражи порядка задержали дебошира и передали в полицию.

«При проверке по базам данных было установлено, что гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|25.09.2017 09:33|

Пусть посидит в тюрьме.

Гость|25.09.2017 09:50|

penzainform.ru писал(a):

« гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование»
очень интересно

Гость|25.09.2017 10:09|

Петухи взбунтовались!

Имя: Гость
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