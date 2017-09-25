25.09.2017 | 09:13

Поздним вечером в пятницу, 22 сентября, в одном из пензенских кафе случился неприятный инцидент. Мужчина, сидевший за столиком, попросил сотрудницу точки общепита прибавить звук, на что та сделала замечание. Между ними разгорелся конфликт. В итоге посетитель набросился на девушку и начал ее бить.

Работники кафе, увидев происходящее, нажали тревожную кнопку. На место оперативно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны. Стражи порядка задержали дебошира и передали в полицию.

«При проверке по базам данных было установлено, что гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.