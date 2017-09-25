25.09.2017 | 10:05

В Лопатинском районе в отношении семейной пары возбудили два уголовных дела за невыполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с 10-летней дочерью. Ранее мужчина и его супруга уже привлекались по этому поводу к административной ответственности.

Ребенок практически остался без присмотра родителей. 46-летний отец при ней употреблял алкоголь, курил, ругался, в состоянии опьянения бил дочь ремнем и выгонял вместе с матерью из дома. В августе женщина с дочкой пять дней ночевали в сарае без постельных принадлежностей.

Не заботилась о девочке и мама, которая также употребляла спиртное вместе со знакомыми мужчинами, не кормила и не воспитывала дочь.

«По материалам прокурорской проверки в отношении обоих родителей ребенка возбуждены уголовные дела. Сейчас ведется предварительное расследование», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.