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Криминал | В Лопатинском районе родители ответят за жестокое обращение с дочерью

25.09.2017|10:05
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В Лопатинском районе в отношении семейной пары возбудили два уголовных дела за невыполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с 10-летней дочерью. Ранее мужчина и его супруга уже привлекались по этому поводу к административной ответственности.

Ребенок практически остался без присмотра родителей. 46-летний отец при ней употреблял алкоголь, курил, ругался, в состоянии опьянения бил дочь ремнем и выгонял вместе с матерью из дома. В августе женщина с дочкой пять дней ночевали в сарае без постельных принадлежностей.

Не заботилась о девочке и мама, которая также употребляла спиртное вместе со знакомыми мужчинами, не кормила и не воспитывала дочь.

«По материалам прокурорской проверки в отношении обоих родителей ребенка возбуждены уголовные дела. Сейчас ведется предварительное расследование», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|25.09.2017 10:39|

Администрация района не занимаешься с населением , а надо бы , население спиваешься и вымирает .

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