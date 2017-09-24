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Криминал | В Никольском районе двое подростков признались в угоне автомобиля

24.09.2017|12:11
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54-летний житель села Столыпино Никольского района обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Он сообщил, что «десятка» была припаркована возле дома.

Сотрудники уголовного розыска выявили причастность к совершению преступления двоих несовершеннолетних, проживающих в Никольском районе.

Оба подростка признались в содеянном. Один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

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