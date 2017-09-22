22.09.2017 | 11:25

В Заречном бывший председатель садоводческого товарищества «Восход» осужден за мошенничество, совершенное шесть лет назад.

«В 2011 году он присвоил принадлежащие дачному сообществу 10 тысяч рублей. Сделал он это в два захода. Сначала председатель перевел с расчетного счета товарищества 10 тысяч рублей на личные нужды. Бухгалтер недостачу обнаружил. Председатель божился вернуть все до копейки, но отдал только половину.

Затем он сам себе выдал премию, сказав бухгалтеру, что поощрить его пятью тысячами рублей решили члены правления садоводческого товарищества «Восход». Тот, поверив начальнику на слово, эту сумму ему выписал», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на старшего помощника прокурора города Сергея Занадолбина.

Таким образом, учитывая пять тысяч, которые председатель так и не вернул, у него оказалось уже десять тысяч рублей. Бухгалтер требовал вернуть деньги дачников, но председатель этого не сделал, а затем уволился.

В начале 2017 года члены правления СНТ «Восход» написали заявление на бывшего председателя. Бухгалтер в суде подтвердил, что деньги тот присвоил незаконно. В результате виновного осудили на год лишения свободы условно и обязали вернуть деньги.

«Заречье сегодня» отмечает, что весной этого года условный срок за присвоение 11,5 тыс. рублей получила бывший председатель СНТ «Труд». Таким образом, экс-руководитель «Восхода» стал вторым осужденным в 2017 году председателем. Сейчас, по словам Сергея Занадолбина, рассматривается еще несколько материалов о мошенничестве с деньгами, принадлежавшими садоводческим товариществам.