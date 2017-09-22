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Криминал | В Кузнецком районе водителя такси пытались задушить во время движения

22.09.2017|12:09
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В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту инцидента в такси: пассажир подозревается в угрозе убийством водителю.

ЧП произошло 16 сентября. Полицейских вызвали на 777-й километр трассы М5 «Урал». Прибыв на место, они задержали предполагаемого злоумышленника - 61-летнего гражданина республики Казахстан.

«Предварительно установлено, что подозреваемый и его сын, находившиеся в Кузнецке, заказали такси для проезда в город Вольск Саратовской области. Таксист взял в поездку свою знакомую. В пути между водителем и подозреваемым возник конфликт из-за действий последнего по отношению к указанной гражданке», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Таксист решил отменить поездку и развернулся в сторону Кузнецка. Пассажиру это не понравилось, и он начал душить водителя во время движения, угрожая убийством.

Шофер по рации вызвал на место ЧП коллег и полицию.

В отношении гражданина Казахстана возбудили уголовное дело. Санкция статьи 119 УК РФ («Угроза убийством») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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